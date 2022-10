Der Familienzirkus Zirkus Henry sucht ein Winterquartier für seine Tiere und den Fuhrpark. Zirkus Henry war in der Coronazeit in der Gemeinde Dörfles-Esbach gestrandet und fand in der Nähe von Coburg eine „Heimat auf Zeit“. Jetzt vor dem Winter sucht der Familienzirkus wieder ein Quartier.

Platz für die Tiere

Da der Zirkus Henry damals im Coburger Land so gut aufgenommen wurde und willkommen war, würde das Familienunternehmen wieder in die Region zurückkehren. Gesucht wird eine Halle, eine Scheune oder auch ein leer stehender Bauernhof für die Unterbringung der Pferde, Kamele und Lamas und eine Fläche zum Abstellen der Wohnwagen und des Fuhrparks. Der Zirkus möchte die Unterkunft von Anfang November bis Anfang März mieten. Die Miete wird im Voraus bezahlt, versicherte Zirkusdirektor Georg Frank. Ebenso wird eine Kaution hinterlegt. Angebote bitte unter 0152/53222806 direkt an das Familienunternehmen. des