Im Steinweg 37 sind die von Kindern gebastelten Entwürfe für Sitzmöbel zu sehen. Daraus soll eine Sitzgelegenheit entstehen.

Für Grete (9) sind Pflanzen auf jeden Fall wichtig. Und der fünfjährige Paul möchte weiche und flauschige Sitzmöbel. Große Sessel und vielleicht eine Couch wünscht sich Mina. „Und bunt müssen sie sein“, meint die Fünfjährige.

Lena hat sich viele Gedanken über Sitzmöbel in Coburger Straßen und auf Plätzen gemacht: ein Dach, eine Lichterkette, verschieden hohe Sessel und Stühle für die Großen und die Kleinen, Steckdosen fürs Mobiltelefon und Abstellplätze für Fahrrad und Kinderwagen. Auch der Müllkübel wurde nicht vergessen.

Im Steinweg 37 sind aktuell die Stadtmöbel-Entwürfe zu sehen, die die elf Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren angefertigt haben. Das gemeinsame Projekt von Stadtmachern, dem Coburger Designforum Oberfranken und dem Bündnis Coburg – die Familienstadt will mindestens einen Vorschlag der Kinder verwirklichen.

In der Vergangenheit hat sich die Coburger Citymanagerin Andrea Kerby intensiv mit Möbel für die Stadt auseinandergesetzt. In der Folge wurden in der Spitalgasse Sitzgelegenheiten aus Paletten und später aus Holz aufgestellt.

„Aber Kinder sehen die Welt mit ihren Augen und aus ihrer Perspektive“, sagt Sylvia Endres vom Coburger Designforum Oberfranken (CDO). Zusammen mit dem Coburger Bündnis – die Familienstadt und den Stadtmachern der Wohnbau und dem Designforum wurde der Bastelnachmittag für Kinder organisiert. Material wurde dafür von einem Möbelhaus bereitgestellt.

Plätze schnell ausgebucht

Stoffreste, Schrauben, Kartonagen und Winkel sowie anderes mehr standen zur Verfügung. „Es dauerte nicht lange, und die Plätze für den Bastelnachmittag waren gleich weg“, sagt Bianca Haischberger vom Bündnis Familienstadt. Von den Kindern seien „sehr emotionale Entwürfe“ ersonnen worden, zum Beispiel eine große Blume, die als Sitzgelegenheit dienen könnte.

Nun will das Projektteam Kontakt mit Designern und Möbelkonstrukteuren aufnehmen, damit die Ideen der Kinder in Sitzmöbel einfließen können. Anette Vogel von der Wohnbau der Stadt Coburg : „Gern nehmen wir Unterstützung aus der Möbelindustrie entgegen, sei es Material, Geld oder personelle Hilfe für die Umsetzung.“