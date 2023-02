„Viele Häuser und Wohnungen sind nicht barrierefrei ausgestattet. Das hat wiederum unmittelbare Auswirkungen auf das Leben in unserer Stadt, denn gerade das passgenaue Wohnen gewährleistet Selbstbestimmung und Teilhabe“, sagt Coburgs Dritter Bürgermeister Can Aydin. Die Wohnberatung als wichtige Aufgabe der Gegenwart zeige, wie durch den Einsatz einfacher technischer Mittel oder kleiner baulicher Veränderungen der Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglicht werden kann. Schon kleine Maßnahmen wie das Entfernen von Stolperfallen, eine bessere Beleuchtung, die Befestigung von Haltegriffen im Bad zeigten oftmals große Wirkung, ist der Sozialreferent der Stadt Coburg überzeugt. In allen Fragen des Wohnens bei Menschen mit Handicap, Pflegebedarf, Alter oder Demenz ist die Wohnberatungsstellen der Stadt Coburg die richtige Anlaufstelle.

Die zertifizierte Wohnberaterin Marion Habelitz betreut momentan fünf ehrenamtliche Berater, die seit Juni 2019 für die Coburger im Einsatz sind. Die ehrenamtlichen Kräfte informieren und beraten, wie das Wohnumfeld den veränderten Bedürfnissen angepasst werden kann oder welche Hilfsmittel geeignet sind und wo man diese erhält. Die Wohnberatung erfolgt sowohl in der häuslichen Umgebung der Ratsuchenden als auch im Pflegestützpunkt. des