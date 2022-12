Anfang 2023 findet der zweite Gesprächsabend der Themenreihe „Letzte Wege – wenn das Leben Abschied nimmt“ im Bürgerhaus Linde statt. Die Beschäftigung mit dem schwierigen Thema Sterben kann es einem leichter machen loszulassen, gelassener darauf zuzugehen und alles Wichtige rechtzeitig zu regeln. Am Dienstag, 10. Januar 2023, ab 19 Uhr informiert die Gemeinderätin und stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, Silvia Finzel, über den Ordner der Gemeinde Ahorn mit dem Titel „Was bleibt – meine persönlichen Unterlagen für die letzte Reise“. Der Trauerordner, den die Gemeinde Ahorn bereits 2019 aufgelegt hat, hilft beim Sammeln und Ordnen wichtiger Unterlagen für die Angehörigen im Fall eines Unfalls oder im Todesfall. Die Sammlung kann den Angehörigen bei den notwendigen Entscheidungen helfen. Silvia Finzel stellt an diesem Abend die Inhalte dieses Ordners näher vor: von Patientenverfügung über Vorsorgevollmacht.

Wie die Gemeinde Ahorn mitteilt, startete mit der Eröffnung des neuen pflegearmen Grabfeldes am Ahorner Friedhof im November diese Veranstaltungsreihe, bei der die Themen Sterben, Tod und Trauer in den Fokus gerückt werden. Die Themenreihe wurde durch den Seniorenbeirat Ahorn in Zusammenarbeit mit Dorothee Gerhardt, Fachbereich Soziales der Gemeinde Ahorn , ins Leben gerufen. Die Reihe soll bis in die Osterzeit hinein fortgesetzt werden. red