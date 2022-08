Coburger Häuser haben oft eine bemerkenswerte Geschichte , und lange ist noch nicht alles erforscht und erzählt. So auch die Lebensgeschichten der Menschen, die in den jetzt 102 Jahren seines Bestehens im Häuserkomplex Baumschulenweg 1 bis 1d (früher Hutstraße 17a – 17e) gewohnt haben. Die Häuser hießen im Volksmund „Millionenhaus“ – vermutlich wegen der während der Bauzeit 1919/20 schon inflationär steigenden Baukosten. Mit der Geschichte des Hauses und seinen Bewohnern beschäftigt sich die Coburger Autorin Nicole Eick.

Die bekannteste, aber leider fast in Vergessenheit geratene Persönlichkeit, die hier wohnte, ist der Maler Emil Rückels – 1908 in Merscheid geboren, aber im Alter von zwei Jahren schon mit den Eltern nach Coburg gekommen, 1990 hier verstorben. Erst kürzlich gelangte eine beachtliche Sammlung von Rückels Zeichnungen und Bildern aus dem Besitz der Familie Erffa über Vermittlung des Künstlers Robert Reiter und der Initiative Stadtmuseum in die Städtischen Sammlungen. Rupert Appeltshauser, Vorsitzender der Initiative Stadtmuseum und selbst Heimatforscher und Autor, kannte Emil Rückels in seiner Jugend gut: Sein Vater Herbert Appeltshauser und der Maler Rückels waren gute Freunde und begeisterte Anhänger der Wandervogelbewegung.

Nicole Eick hat zwar schon viele Details rund um Emil Rückels und die Geschichte des „Millionenhauses“ recherchiert und zahlreiche Gespräche mit heutigen und früheren Bewohnern geführt, aber einige Lücken sind noch zu füllen. Deshalb möchte sie auf diesem Weg Coburger nach ihren Erinnerungen fragen: Wer kannte Emil Rückels und seine Frau Martha, geb. Stüllein? Beide wurden 1908 geboren, Emil verstarb 1990, Martha 1997, ihr Sohn Rainer lebte nur von 1933 bis 1958. Gibt es jemanden, der Fotos oder auch Bilder oder Zeichnungen von Rückels im Besitz hat? Wer erinnert sich an das Stahlwarengeschäft Hartmann in der Spitalgasse 25, das seit mindestens 1919 zunächst von Emil Rückels’ Mutter , dann von ihm selbst geführt wurde, oder wer hat dort gearbeitet? Gibt es irgendwo Fotografien des Ladens?

Und zu dem Häuserkomplex Baumschulenweg selbst: Kann sich jemand an die amerikanische Beschlagnahmung des Hauses in den Nachkriegsjahren erinnern? Welcher Schornsteinfeger hat hier gewohnt und erinnert sich eventuell an das einst im Haus 1b im Keller eingebaute „Schwarze Bad“?

Kontaktaufnahme gerne unter heimatgeschichte-coburg@web.de. red