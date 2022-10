Der Krankenhausverband Coburg hat einen neuen Geschäftsführer . Bei einer Verbandsversammlung im Landratsamt hat Landrat Sebastian Straubel als Verbandsvorsitzender den neuen Geschäftsführer , Mike Donner, vorgestellt. Das berichtet das Landratsamt Coburg.

Donner war zuletzt über viele Jahre Hauptamtsleiter der Stadt Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) und folgt beim Krankenhausverband auf Jennifer Reingruber, die zuletzt gut ein Jahr lang die Geschäfte des Verbandes geführt hatte.

Sebastian Straubel bedankte sich für das „außerordentliche Engagement“ der scheidenden Geschäftsführerin in einem anspruchsvollen Betätigungsfeld: „Sie hatten es mit einer Mischung aus vielen, vielen Themen zu tun.“ Jennifer Reingruber wird auch künftig im Bereich der medizinischen Versorgung in der Region tätig sein: Sie verbleibt in der Rechtsabteilung des Regiomed-Klinikverbundes. Neu vorgestellt wurde bei der Verbandsversammlung zudem Lisa Oppel als neue Assistentin der Geschäftsführung des Krankenhausverbandes. red