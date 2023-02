Julian Alex aus Großgarnstadt ist 18 Jahre jung, voller Elan und vor allem voller Leidenschaft für seinen künftigen Beruf Landwirt. Den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern mit Biogasanlage und Mastbullenanlage will er in vierter Generation „definitiv übernehmen“. Er hätte, das sagt er aus voller Überzeugung, auch ohne den Betrieb im Hintergrund auf jeden Fall eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert.

Den Prüfungsaufgaben gestellt

So wie er waren es am Dienstag 42 junge Leute der 2. und 3. Fachstufe, die sich in der staatlichen Berufsschule I und im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Coburg den Prüfungsaufgaben stellten: eine Präsentation des Ausbildungsbetriebes, eine schriftliche Prüfung mit allgemeinen und fachspezifischen Fragen, Produktbestimmung und die Montage eines siebenpoligen Kfz-Steckers.

Die insgesamt 43 Auszubildende der Staatlichen Berufsschule Coburg kamen aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Forchheim und machten beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend mit.

Trend geht nach oben

Auch bei den landwirtschaftlichen Berufen, sagt Jens-Peter Döll, Fachbereichsleiter Agrarwirtschaft an der staatlichen Berufsschule I, nehme die Zahl der Bewerbungen und der Azubis zu, das sei ebenso bei der Berufsumorientierung von Quereinsteigern zu beobachten. Nur die Hälfte der jungen Leute hätten einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb im Hintergrund.

Am größten Nachwuchswettbewerb der Grünen Berufe in Deutschland nehmen insgesamt rund 10.000 junge Fachkräfte teil, bei den Kreiswettbewerben bayernweit sind es über 2000. Der Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet und vom Berufsbildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes mit Unterstützung der Landwirtschaftsämter , den berufsbildenden Schulen und der Landjugend organisiert wird, steht heuer unter dem Motto „Mit Herz und Hand – smart fürs Land“. Gute Allgemeinbildung, sichere Kenntnisse in der Berufstheorie, Kommunikationsfähigkeiten und praktisches Können sind gefragt.

Die neue Führungsspitze des BBV-Kreisverbandes, Kathrin Bauer (Kreisbäuerin) und Sebastian Porzelt (Kreisobmann), informierten sich gemeinsam mit Geschäftsführer Gabriel Lieb, wie die Prüfungen abliefen, und führten viele Gespräche mit den Prüfern und Prüflingen.

Bezirksentscheid am 28. März

Im nächsten Schritt wird am 28. März der Bezirksentscheid ausgetragen. Weiter geht es mit dem Landesausscheid Anfang Mai und dem Bundesausscheid vom 19. bis 23. Juni. Erfolgslorbeeren auf Bundesebene, allerdings in der Meisterklasse, hatten vor ein paar Jahren Axel Roth und Felix Wachsmann eingefahren.

Ob Julian Alex aus Großgarnstadt weiterkommt und die Bundestreppe erklimmt, bleibt abzuwarten. Zumindest hat er viel vor. Er will frischen Wind auf den Hof bringen, vielleicht mit einer Direktvermarktung.