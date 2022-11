Bei der künftigen Entwicklung der Milchviehhaltung in Bayern werden drei zentrale Aspekte eine besondere Bedeutung haben: die Anbinde- und Kombinationshaltung, die Möglichkeiten der Digitalisierung im Stall und auf dem Feld sowie die Realitäten am Milchmarkt. Wie die aktuelle Lage auf dem Milchmarkt aussieht und welche Möglichkeiten es beim Umbau von Anbindeställen gibt, können Interessierte bei der diesjährigen Jahrestagung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) erfahren.

Diese wird zusammen mit der landtechnisch-baulichen Jahrestagung durchgeführt, welche das Institut für Landtechnik und Tierhaltung mit der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e. V. organisiert.

In Präsenz und digital

Die Tagung wird am Mittwoch, 30. November, im Forum der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub und in digitaler Form stattfinden. Forschende der LfL sowie externe Referenten aus der Agrarbranche und aus der Beratung werden über den „Umbau von Anbindeställen“, die „Digitalisierung in der Milchviehhaltung“ sowie über die aktuelle Lage der Milchviehhaltung berichten.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung über die LfL-Website ist erforderlich. Anmeldeschluss ist für die Teilnahme in Präsenz am 28. November und am 29. November für die Online-Teilnahme. Weitere Infos unter lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2022/315930/index.php. red