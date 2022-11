Sie ist schon ein Markenzeichen über die Grenzen Lautertals hinaus: die Theaterabteilung des TSV Unterlauter . Seit vielen Jahren tragen die Protagonisten dazu bei, die Gäste im Kultursaal des TSV in eine Welt des Humors und der vergnüglichen Unterhaltung zu entführen.

Nach zweijähriger Zwangspause setzt die Gruppe um Karl-Dietrich Papenfuß wieder eine Komödie in Szene. Ulrich Scholz (Willi Filzer), Petra Friedel (Alwine Schrubbs), Jeannette Günther (Eva Keck), Ayten Lopari (Gerlinde Filzer), Kerstin Kroner (Manuela Schicker), Jan Herrmann (Wenzel Pliefke) und eben Karl-Dietrich Papenfuß (Udo Blinker) nehmen sich in diesem Jahr des „Schneetreibens“ aus der Feder von Georg Ludy an.

Erzählt wird die Geschichte von Eva Keck, die ihrer Pension „Himmelstörle“ einen gewissen Modernisierungsschub verleihen will. Sie kommt auf die Idee, Blind Dates zu veranstalten. Der Einfall wird bekannt, und die ersten Gäste treffen ein. Dass es dabei zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten kommt, hat die Pensionschefin nicht auf dem Plan gehabt.

Ob es bei den Irrungen und Wirrungen, bei denen eine Likörkaraffe eine entscheidende Rolle spielt, zu einem guten Ende kommt, können die Besucher am 18., 19., 25. und 26. November jeweils ab 19.30 Uhr in Erfahrung bringen. Wer bei den Proben als Zaungast den Akteuren zusah, konnte sich davon überzeugen, dass das Team mit viel Spaß an der Freude ans Werk ging. Falls es einmal zu Textlücken kommen sollte, steht Sabine Scholz in bewährter Weise zur Seite.

Die Frage nach Lampenfieber beantwortet Petra Friedel, die seit fast 30 Jahren zur Truppe gehört, eindeutig: „Lampenfieber, na klar, wenn wir das nicht mehr haben, können wir aufhören.“ Die Besucher dürfen sich auf jeden Fall auf vergnügliche Abende im Kultursaal des TSV Unterlauter freuen. Eintrittskarten können in der Kreuzstein-Apotheke in Unterlauter gesichert werden. mr