2019 begeisterte die amerikanische Schriftstellerin Delia Owens die ganze Welt mit ihrem Roman „Der Gesang der Flusskrebse“. Basierend auf dem Bestseller um das geheimnisvolle „Marschmädchen“ kommt jetzt die fesselnde Verfilmung. Produzentinnen sind niemand Geringere als Hollywoodstar Reese Witherspoon („Natürlich blond“) und Lauren Levy Neustadter. Regie führt Olivia Newman.

Neu im Kino Utopolis Coburg

Der Gesang der Flusskrebse:

Als junges Mädchen wird Kya (Daisy Edgar-Jones) von ihren Eltern verlassen. In den gefährlichen Sümpfen von North Carolina zieht sie sich alleine groß. Jahrelang geisterten Gerüchte über das „Marschmädchen“ durch das nahegelegene Örtchen Barkley Cove. Als sich Kya zu zwei jungen Männern aus der Stadt hingezogen fühlt, eröffnet sich für sie eine neue, verblüffende Welt. Doch als einer von ihnen tot aufgefunden wird, sieht die Gemeinde sofort in Kya die Hauptverdächtige (126 Minuten; frei ab 12 Jahre; Do., Fr., Mo., Di., Mi. um 16.20 Uhr;

täglich 19.50 Uhr).

Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka: Lotta (Meggy Hussong) freut sich riesig auf ihre erste Klassenfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ihren besten Freunden Amrum unsicher machen. Doch Mama Sabine (Laura Tonke) sabotiert Lottas Pläne und schlägt ausgerechnet Papa Rainer (Oliver Mommsen) als Begleitperson für die Klassenfahrt vor. Und dann klebt auch noch der neue französische Mitschüler Rémi (Timothy Scannell) wie Kaugummi verknallt an „seiner Lothar“ (88 Minuten; frei ab 6 Jahre; täglich um 16.40 Uhr).

Kino-Specials

Sneak-Preview:

Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es am Montag um 20.10 Uhr.

VHS-Film: Meine Stunden mit Leo:

Ein charmant bewegendes Feel-Good-Kino mit einem neuen Leinwand-Traumpaar: Frisch verwitwet engagiert die pensionierte Lehrerin Nancy Stokes ( Emma Thompson ) einen jungen, hübschen Callboy (Daryl McCormack), um endlich all das auszuprobieren, was ihr in ihrem sexuell eher unbefriedigenden Eheleben verwehrt blieb. Regie führte Sophie Hyde (97 Minuten; frei ab 12 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Weiterhin im Programm

Jurassic World: Ein neues Zeitalter 3D (frei ab 12; Do., Sa., Mo., Mi. 16.10 Uhr, Di. 19.40 Uhr) – Thor: Love and Thunder 3D (frei ab 12; Fr., So., Di. 16.20 Uhr, Do., Sa., Mo., Mi. 19.50 Uhr) – After forever (frei ab 12; täglich 16.40 und 20.10 Uhr) – Guglhupfgeschwader (frei ab 12; täglich 17 und 20 Uhr) – Die Känguru-Verschwörung (frei ab 6; täglich um 16.50 und 20.10 Uhr) – Minions 2 3D (frei ab 6; täglich 16.30 und Do. bis Sa. 20 Uhr) – Bullet Train (frei ab 16; täglich 19.50 Uhr) – Monsieur Claude 3 (frei ab 0; So., Mi. 20 Uhr) – Top Gun: Maverick (frei ab 12; täglich 19.50 Uhr) – Der junge Häuptling Winnetou (ab 0; Sa., So. 16.30 Uhr) – Bibi & Tina – Einfach anders (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr) – DC League of Super-Pets (frei ab 0; täglich 16.20 Uhr) – Jagdsaison (frei ab 12; Fr., So., Di. 20.10 Uhr) – Beast – Jäger ohne Gnade (frei ab 16; täglich außer Di.20.10 Uhr). red