Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 2,1 Millionen Euro will die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grub am Forst-Niederfüllbach das Jahr 2023 angehen. Darauf einigte sich einstimmig die Gemeinschaftsversammlung in ihrer jüngsten Sitzung.

Der Löwenanteil entfällt hierbei auf den Verwaltungshaushalt mit 2,067 Millionen Euro . An Investitionen sind im Vermögenshaushalt 33.000 Euro vorgesehen. Über die Hälfte der im Verwaltungshaushalt vorgesehen Ausgaben entfällt mit 1,293 Millionen Euro auf die Personalkosten . Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist als zweitgrößter Einzelposten mit 416.220 Euro veranschlagt.

Gegenfinanziert werden die Ausgaben hauptsächlich durch die durch die Gemeinden zu leistende VG-Umlage von 1,410 Millionen Euro und die Schulumlage von 366.000 Euro . Die Umlage je Einwohner beträgt bei derzeit 4314 Einwohnern (Vorjahr 4333 Einwohner) 326,96 Euro (260,48 Euro ), was einer Steigerung von 25,52 Prozent entspricht. Nach den Unterlagen von Kämmerer Heiko Vogt hat Grub am Forst bei 2819 Einwohnern demnach 921.700 Euro Umlage zu tragen. Auf Niederfüllbach entfallen folglich bei 1495 Einwohnern 488.805 Euro .

Auch wenn der Vermögenshaushalt nur 33.000 Euro an Ausgaben umfasst, gab es doch einen gewissen Diskussionsbedarf. Neben der Anschaffung von Software für die Verwaltung (17.000 Euro ) und Anschaffungen im IT-Bereich für die Grundschule (6000 Euro ) sind auch neue Möbel für das Lehrmittelzimmer in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Für Dieter Pillmann (Gut für Grub) ist dieser Posten nicht schlüssig. „Da muss es doch eine Geschichte geben“, meinte er zweifelnd. Am Ende kam man im Gremium überein, vor einer Anschaffung das vorhandene Mobiliar in Augenschein zu nehmen, um dann zu entscheiden, ob eine Neuanschaffung notwendig sei.

Pillmann sprach sich dafür aus, Ausbildungsplätze im Rathaus zu schaffen. Er sieht dies als eine Möglichkeit, den „exorbitanten“ Steigerungen der Personalkosten entgegenzuwirken. Diese resultierten seiner Meinung nach auch von der Verpflichtung, Quer- und Seiteneinsteigern Lehrgänge zu ermöglichen, die mit Kosten verbunden sind.

Neue VHS-Leiterin

Als neue Außenstellenleiterin der Volkshochschule Coburg wurde dem Gremium Katja Mohr vorgestellt. Der Gemeinschaftsvorsitzende Jürgen Wittmann bedankte sich mit einer herzlichen Umarmung bei der bisherigen Stelleninhaberin Anja Reisenweber und lobte ihr überaus großes Engagement.