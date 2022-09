Im historischen Ambiente findet dieses Jahr am Sonntag, 4. September, von 10 bis 17 Uhr zum dritten Mal auf der Veste Heldburg ein Kreativmarkt statt. Einkaufstände laden im Innenhof und rund um die Burg ein, große und kleine Schätze zu entdecken und zu erstehen.

Die Vielfalt ist groß, heißt es in einer Pressemitteilung: Vom Kunsthandwerk bis zum Trödel ist alles dabei. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Wer es gerne kulturell mag, hat die Möglichkeit, dem Museum einen Besuch abzustatten, wo derzeit die Spielzeugausstellung „Helden im Kinderzimmer. Die mittelalterliche Welt von Elastolin“ zu sehen ist.

Vor fast genau 40 Jahren stellte die Firma O. & M. Hausser in Neustadt bei Coburg ihre Produktion ein. In den Firmenhallen wurden einst Kinderträume wahr. Das berühmte Spiel „Elfer raus!“ oder die Bild-Lilli-Puppe, aus der später die Barbie wurde, entstanden hier. Bei Sammlern noch heute beliebt sind die Elastolin-Figuren, Miniaturfiguren, die auch im Wesentlichen aus Holzmehl und Leim bestehen, aufwendig bemalt und weit über Deutschland hinaus bekannt sind. Die Motive sind vielfältig: von Tieren, Soldaten bis hin zu Cowboys und Indianern war alles dabei. Besonders beliebt waren auch Burgen und Ritter-Figuren, die sich oft zu ganzen Dioramen zusammensetzen ließen. Kindheitshelden wie Prinz Eisenherz oder Gawein geben sich die Ehre. Nebenbei ist allerhand über die Firma O. & M. Hausser und die Herstellung der Figuren zu erfahren. Es ist also eine Ausstellung für die ganze Familie. Der Eintritt auf den Markt im Innenhof und auf dem Burggelände ist für Besucher frei. red