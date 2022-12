In der Woche vom 12. bis 16. Dezember zieht die Gemeindeverwaltung Dörfles-Esbach zurück in das Rathausgebäude Rosenauer Straße 12. Sie wird in dieser Zeit nicht oder nur stark eingeschränkt erreichbar sein. In einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung Dörfles-Esbach werden alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, dringende Anliegen noch davor bis kommenden Freitag, 9. Dezember, abzuklären. Denn erst ab Montag, 19. Dezember, wird der reguläre Rathausbetrieb wieder aufgenommen.

Ende Juli 2022 zog die Gemeindeverwaltung in das Bürgerhaus Parkstraße 1 um, denn es standen umfangreiche An- und Umbauarbeiten am Rathaus an, welche einen weiteren Betrieb aus diesem Gebäude unmöglich machten.

Im Inneren alles erledigt

Vollständig fertiggestellt werden können diese Arbeiten heuer allerdings nicht mehr, doch zumindest sind die Arbeiten im Inneren weitestgehend erledigt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Einige Projekte wurden schon verwirklicht oder bald abgeschlossen. So wird ein barrierefreier Zugang künftig durch einen Außenaufzug ermöglicht. Vor diesem entsteht ein Parkplatz für schwerbehinderte Menschen mit entsprechender Parkberechtigung.

Was noch fehlt

Allerdings kann der Aufzug erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der Gehweg entlang der Rosenauer Straße dazu passend abgesenkt wurde. „Das wird bedauerlicherweise aber erst im Frühjahr 2023 realisiert werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund von Lieferverzögerungen fehlen teilweise noch für das Brandschutzkonzept im Obergeschoss wichtige Komponenten, so dass der Sitzungs- und der Trausaal sowie das Büro der Sozialarbeiterin Christine Pausch vorerst im Bürgerhaus verbleiben müssen.

Auch nach dem Umzug können Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt telefonisch persönliche Termine vereinbaren, damit ihr Anliegen ohne Wartezeit bearbeitet werden kann. red