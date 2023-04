„Vertikales Grün“ lautet der aktuelle Wettbewerb, den der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege für die Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine ausgeschrieben hat.

Die Palette blühender, duftender, immergrüner oder auch Früchte tragender Kletterpflanzen ist immens groß. Dank der großen Vielfalt findet sich im Grunde für jede Situation am Haus oder im Garten ein passender Vertreter. Klettermaxe sind wahre Multitalente und viel mehr als nur eine optische Bereicherung. Im Zeichen des Klimawandels werden sie immer mehr als willkommene Schattenspender geschätzt und auch in der modernen Architektur gezielt eingesetzt. Darüber hinaus bieten sie zahlreichen Vogelarten Nistmöglichkeiten, locken mit ihren Blüten unterschiedlichste Insekten an und liefern mit ihren Früchten willkommene Nahrung bis weit in den Winter hinein. Während zum Beispiel die Blüten des Wilden Weins Myriaden von Insekten anziehen, sind die späten Blütendolden des Efeus oft die letzte Nahrung im Jahr, die auch von vielen Schmetterlingsarten wie zum Beispiel dem Admiral gerne angenommen wird. Beide Arten sind äußerst robust und lassen sich sehr variabel einsetzen.

In naturnahen Gärten sind Kletterpflanzen nicht wegzudenken. Interessant für Insekten sind hierbei vor allem die einfach blühenden Arten und Sorten mit leicht zugänglichen Nektarien. Obwohl viele Rosen- und Clematiszüchtungen mit gefüllten Blüten das Augen erfreuen, liefert das immense Sortenspektrum auch viele ungefüllte Varianten. Neben den klassischen Klettermaxen eignen sich natürlich auch Obstspaliere hervorragend zur optischen und kulinarischen Aufwertung des Gartens.

Man denke hierbei nur an Birnen-, Pfirsich-, Aprikosen- oder Weinspaliere, die früher noch weit verbreitet waren und nur auf eine Wiederentdeckung warten.

Auch einjährige Kletterpflanzen, wie die wuchsstarke Glockenrebe oder die leuchtende Schwarzäugige Susanne, werden im Zuge des Rundgangs mit in die Bewertung aufgenommen.

Die Bewertungen finden am 15. September ab 13.30 Uhr durch mehrere Teams des Kreisverbandes statt. Anmeldeschluss ist der 4. September. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnahme auf einen Vertreter pro KV begrenzt. TN