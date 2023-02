Eine außergewöhnliche Veranstaltung für die ganze Familie findet am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr im Naturkunde-Museum Coburg statt. Einer Mitteilung zufolge wird der Film „Amazonia – Abenteuer im Dschungel“ gezeigt. Ein Kapuzineräffchen, das von Menschen aufgezogen wurde, findet sich nach einem Flugzeugabsturz plötzlich allein im Urwald wieder.

Es muss sich in einer völlig fremden Umgebung zurechtfinden, lernt zahlreiche verschiedene lustige und gefährliche Dschungel-Tiere kennen und möchte sich einer Affenfamilie anschließen. Doch der „Boss“ will es nicht in die Gruppe aufnehmen. Nach zahlreichen aufregenden Abenteuern findet das Äffchen aber endlich ein neues Zuhause.

Die spannende Geschichte für Menschen ab fünf Jahren wird von Leisa Bill und Rainer Sohst mit Livemusik kommentiert. Hierfür wurde klassische und populäre Musik bearbeitet und an die Handlung des Films angepasst. Die konzertante Livemusik für Violine, E-Piano und Percussion, die Interaktion mit den Kindern im Publikum und die faszinierenden Originalaufnahmen aus dem brasilianischen Regenwald machen das „MusiKino“ an diesem Sonntagnachmittag zu einem besonderen Erlebnis.

Für die Teilnahme ist nur der normale Museumseintritt zu entrichten. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter Telefon 09561/808120 gebeten. red