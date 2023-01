Ingo Seydel und seine Urban Sketches sind in Coburg ziemlich bekannt, nicht nur in der Facebook-Welt. Ab sofort sind einige der Aquarelle in der Stadtbücherei ausgestellt, teilt die Stadt Coburg mit.

Ingo Seydel erzählt Geschichten mit Block, Stift und Aquarellfarbe. Wenn Seydel mit seinem Skizzenblock unterwegs ist, dann entstehen Geschichten seiner Umgebung in seinen Bildern. Der Gründer der Facebook-Gruppe „Urban Sketchers Coburg “ möchte seine Kunst mit anderen teilen. „Einander unterstützen, gemeinsam zeichnen, online veröffentlichen“ ist im Manifest der Urban Sketcher“ festgelegt.

Noch schöner ist es, die entstandenen Bilder im Original zu sehen. Ingo Seydel stellt bis zum Samstag, 4. Februar, in den Räumen der Stadtbücherei Coburg aus. Viele Motive stammen aus Coburg , aber auch Eindrücke aus Wangen, Nürnberg und Berlin finden sich in der Ausstellung.

Seit 2021 gibt Ingo Seydel sein Wissen in VHS-Kursen gerne weiter. Neben verschiedenen Ausstellungen wurden seine Bilder bereits in Kalendern veröffentlicht. Der in Coburg lebende Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeitet in Dörfles-Esbach. red