Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleintransporter in der Sonneberger Straße. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte ein Sekundenschlaf die Ursache gewesen sein, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Kurz nach 11 Uhr fuhr ein 78-jähriger Neustadter mit seinem Skoda auf der Sonneberger Straße stadteinwärts und wollte links an geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei geriet er offenbar aufgrund eines Sekundenschlafs auf die gegenüberliegende Straßenseite. Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Männer aus dem Landkreis Sonneberg mit ihrem Nissan-Kleintransporter in Gegenrichtung. Zwangsläufig krachte der Skoda-Fahrer in den Klein-Lkw. Glücklicherweise trug keiner der Beteiligten Verletzungen davon.

Durch den Zusammenstoß entstanden jeweils starke Deformierungen an den Fahrzeugfronten. Beim Nissan liefen zudem Betriebsstoffe aus, weshalb auch Mitarbeiter des Bauhofs am Unfallort zum Einsatz kamen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Sowohl der Skoda als auch der Nissan mussten abgeschleppt werden.

Und es kam am Donnerstag noch zu einem zweiten Unfall in Neustadt. Gegen 18 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann aus Lautertal mit seinem Opel die Austraße stadtauswärts und übersah auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters die mittig auf der Straße befindliche Querungsanlage für Fußgänger. Folglich prallte er gegen ein Verkehrszeichen und brach dieses samt Haltepfosten ab. Neben der kaputten Beschilderung entstanden auch Schäden an der vorderen linken Stoßstange des Autos. Der Gesamtsachschaden wird mit 3000 Euro beziffert. red