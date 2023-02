20 Jahre war Geli Weid Leiterin der Abteilung Orientierungslauf des TV Coburg-Neuses. Kürzlich hat sie ihr Amt abgegeben. Das teilt der TV Coburg-Neuses mit.

Neue Abteilungsleiterin ist Anja Jacobi. Sie wurde bei der Hauptversammlung des Vereins einstimmig gewählt. Der Vorstand des TV Coburg-Neuses mit der Vorsitzenden Martina Kolbeck dankte Weid bei der Versammlung für ihren Einsatz mit einem Geschenk. Geli Weids Augenmerk lag immer auf der Nachwuchsförderung. Das Landesturnfest in Coburg 1982 war der erste Wettkampf, den Weid absolviert hat. Seitdem lief sie für den TV Coburg-Neuses sowohl bei bayerischen und deutschen Meisterschaften als auch international. 2003 übernahm Weid die Orientierungslauf-Abteilungsleitung beim TV Coburg-Neuses. Sie engagierte sich im Vereinsausschuss und bemühte sich intensiv um neue Mitglieder. Dafür hat sie an vielen Schulen des Landkreises Coburg Schul-Orientierungsläufe angeboten. Zudem hat sie mehrmals mit ihrem Team den „Weltorientierungstag“ für Coburgs allgemeinbildende und berufsbildende Schulen angeboten.

Talente gesichtet

Weid war Mitorganisatorin bei der Ausrichtung bayerischer Meisterschaften und als Helferin bei deutschen Meisterschaften aktiv. Außerdem half sie mit, die D-Kader-Maßnahmen der talentierten Läufer durchzuführen.

Auszeichnung von Seehofer

2006 wurde Geli Weid in Coburg zur Sportlerin des Jahres gewählt. 2010 hat sie den „Stern des Sports“ in Bronze vom Deutschen Olympischen Sportbund für den TV Coburg-Neuses gewonnen. 2016 zeichnete sie der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer für den ehrenamtlichen Einsatz im Sport aus. Heuer wird sie am 13. und 14. Mai die Gesamtleitung der bayerischen Meisterschaft und des Bayercups übernehmen. red