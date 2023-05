Der TV 1848 Coburg feiert im Jahr 2023 ein besonderes Jubiläum , das 175-jährige Bestehen. Am 17. Juli wurde der älteste Sportverein in Coburg von 21 jungen Männern aus der Taufe gehoben. Heute ist der TV 1848 Coburg mit 2100 Mitgliedern in sieben Abteilungen auch der größte Sportverein in Coburg . Er bietet eine Vielfalt sowohl im Wettkampf- und Breiten- als auch im Gesundheitssport.

Unter sich immer wieder ändernden Bedingungen hat sich die Sportbewegung seit 1848 stetig umformiert und blickt demnach auf eine bewegte Geschichte zurück. Neben dem klassischen Turnen gibt es Trends im Fitness- und Gesundheitssport im Verein, das Kinderturnen ist auch seit über 100 Jahren im TV 48 Coburg etabliert. Neben Leichtathletik kamen in den letzten Jahren auch Triathlon und Badminton als eigene Abteilungen dazu. Die jüngsten Angebote sind Rugby und Floorball, die ein weiterer Schritt in die Moderne sind.

Paralleles Jubiläum

Das Vereinsjubiläum ist somit nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch Anlass, zurückzublicken, Erfolge und Meilensteine sowie die Leistungen des Vereins für die Entwicklung der Gesellschaft in Coburg deutlich zu machen. Beim parallelen Jubiläum des Deutschen Turnerbundes brachte es Präsident Alfons Hölzl mit folgenden Worten auf den Punkt: „Der Deutsche Turner-Bund ist in seiner Funktion und Bedeutung heute wichtiger denn je. Für die meisten Menschen legt der DTB durch das Kinderturnen die Grundlage für einen sportlichen Lebensstil. Vom Wettkampfsport über den Fitness- bis hin zum Gesundheitssport bietet der Verband durch seine Vereine Sport und Bewegung für jedes Alter an. Gepaart mit dem sozialen Miteinander des Vereinslebens erfüllt der DTB einen maßgeblichen Beitrag zur psychischen und physischen Gesunderhaltung der Gesellschaft, dies wurde nicht zuletzt in der Pandemie-Zeit schmerzlich deutlich. Auf diese besondere Bedeutung möchten wir in unserem Jubiläumsjahr hinweisen. Denn 175 Jahre DTB bedeuten zugleich 175 Jahre soziale Verantwortung.“

Diese Worte kann man direkt auf den TV 48 Coburg übertragen, der in den vergangenen 175 Jahren genau den gleichen Weg beschritten hat.

Die Geschichte zeigt nun eine Ausstellung in der Stadtbücherei Coburg . Dank des unendlichen Archivs des Ehrenvorsitzenden Helmut Liebkopf ist eine Präsentation entstanden, die für alle Coburger Sportler interessant sein dürfte. ahe