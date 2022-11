Nach drei Jahren Pause finden wieder die im ganzen Landkreis bekannten Faschingssitzungen des TSV Scherneck statt. Diese Faschingssaison hat das Motto „In Scherneck ist der Teufel los“. Fünf Sitzungen sind geplant, darunter ist auch 100. Sitzung am 20. Januar 2023. Fünf Stunden lang wird ein ansprechendes Programm mit Musik, Tanz und Büttenreden präsentiert. Über 100 Mitwirkende sind dafür vor und hinter der Bühne tätig. Außerdem ist am 5. Februar auch ein großer Kinderfasching geplant. Die Faschingssitzungen finden am 14. Januar, 20. und 21. Januar 2023 in der Turnhalle statt, die dann natürlich zum Faschingstempel umfunktioniert wird. Weitere Sitzungen stehen am 28. Januar und 3. Februar auf dem Terminplan.

Der Karten-Vorverkauf für die Faschingssitzungen findet am Samstag, 12. November, von 9 bis 11 Uhr in der Sporthalle des TSV Scherneck statt. Der Verein weist darauf hin, das pro Person nur 25 Karten zu einem Eintrittspreis von 20 Euro abgegeben werden. Wie die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, bilden sich schon in den frühen Morgenstunden lange Schlangen. Deshalb bietet der TSV Scherneck einen besonderen Frühstücksservice „All you can eat“ ab 5 Uhr für die Wartenden an. Wartemarken sind dann ab 6 Uhr erhältlich. mst