40 Jahre ehrenamtlich im Rettungsdienst war Stefan Trommer beim BRK-Rettungsdienst Coburg aktiv. Nun wurde er verabschiedet.

Trommer sagte bei seiner Verabschiedung, er habe das immer gerne gemacht. Das freute die Rotkreuzler, vertreten durch Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand sowie Rettungsdienstleiter Volker Drexler-Löffler, und ebenso Wolfgang Krause , den Wachleiter Schorkendorf, sowie Philipp Köster, den Wachleiter Bad Rodach. Sie alle würdigten mit viel Lob und Anerkennung die besondere Leistung von Stefan Trommer.

Trommer startete 1978 beim Rettungsdienst Coburg als Sanitäter und wenig später als Rettungssanitäter in der Rettungswache Coburg . Nach Eröffnung der BRK-Rettungswache Bad Rodach und später der Rettungswache Schorkendorf war er auch hier mindestens einmal im Monat eingesetzt. Er besetzte mit hauptamtlichen Kollegen den Rettungswagen oder den Krankenwagen. Jahrelang fuhr er auch das Notarzteinsatzfahrzeug. „Eine enorme Leistung, die Stefan Trommer vollbracht hat. Es gibt in der heutigen Zeit wenige, die dies über Jahrzehnte in diesen anspruchsvollen Bereich machen“, sagte Volker Drexler-Löfffler anerkennend. Er überreichte Trommer zum Abschied zusammen mit den Wachleitern einen Präsentkorb, verbunden mit „großem Dank und den besten Wünschen für die Zukunft“.

Mit einer besonderen Medaille würdigte der Kreisbereitschaftsleiter das hohe Engagement des langjährigen ehrenamtlichen Kollegen, mit der Henry-Dunant-Medaille, die bisher sehr selten im Kreisverband verliehen wurde. des