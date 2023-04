Über 300 Unternehmen im Bezirk der IHK zu Coburg bilden in mehr als 100 gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus. Um bei dieser breiten Auswahl eine fundierte Entscheidung für einen bestimmten Ausbildungsberuf zu treffen, ist frühzeitige Orientierung besonders wichtig. Deshalb sind Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer am Freitag, 21., und Samstag, 22. April, ins Kongresshaus Rosengarten zur IHK-Berufsbildungsmesse eingeladen, die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfindet. Wie die IHK zu Coburg mitteilt, können die Besucherinnen und Besucher an beiden Messetagen (Freitag von 8 bis 14 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr) die vielfältigen beruflichen Optionen sowie Aufstiegsmöglichkeiten in Stadt und Landkreis Coburg hautnah erleben, sich über duale Studiengänge informieren und in unterschiedlichen Berufsfeldern ausprobieren, mit Ausbildern , Personalverantwortlichen und Auszubildenden ins Gespräch kommen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Ein Highlight der IHK-Berufsbildungsmesse ist der offizielle Start der ersten bundesweiten Ausbildungskampagne aller Industrie- und Handelskammern mit dem Titel „Jetzt #könnenlernen“: eine Einladung an Schüler, Studienzweifler und Umsteiger, das Lebensgefühl Ausbildung zu entdecken. red