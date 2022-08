Für Technikbegeisterte und alle die, es werden wollen, gibt es in Coburg eine neue Adresse . In der Heiligkreuzstraße 3, nur einen Steinwurf von der Einfahrt zur Schenkgasse entfernt, eröffnet ein „ Hackspace “.

Für Gleichgesinnte

Ein „ Hackspace “ ist ein Ort, wo sich Gleichgesinnte treffen, die sich mit Computern, Elektrotechnik und Technik allgemein beschäftigen. Es ist der Stützpunkt des Vereins hackzogtum-coburg. Dort tauschen sich die rund 30 Mitglieder aus helfen sich beim Bauen und Reparieren, sowie beim Basteln von verschiedenen Dingen gegenseitig. So mancher guter Tipp wird dort weitergegeben.

Der Space ist dabei die Werkstatt und Lehrsaal, sowie eine Ausstellung zugleich.

Eröffnung am nächsten Samstag

Am 27. August öffnen über 50 Hackspaces auf der ganzen Welt ihre Türen und geben einen umfassenden Einblick in ihre Arbeit. In Coburg geht’s dann um 15 Uhr los. Dabei soll neben dem Austausch, auch das Gesellige im Vordergrund stehen. Weiterhin ist an diesem Tag auch ein 3-D Drucker in Aktion zu sehen. Außerdem wird ein Analogrechner, neben einem High-Tech-Dosentelefon präsentiert. Bei einfachen Bausätzen kann jeder die ersten Schritte im Löten versuchen, tatkräftig unterstützt von Mitgliedern.

Die Mitglieder treffen sich außerdem immer Dienstags im Hackspace in Heiligkreuzstraße um 20 Uhr. Interessierte Gäste dazu jederzeit willkommen.

Informationen gibt es über die Internetseite hackzogtum-coburg.de