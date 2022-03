Der ehemalige Vizepräsident der Hochschule Coburg ist tot. Im Alter von 57 Jahren starb Michael Lichtlein an den Folgen seiner schweren Krankheit. Prof . Michael Lichtlein war ab 2017 Vizepräsident für Lehre, Qualitätsentwicklung und Weiterbildung an der Hochschule Coburg . Im Sommer 2021 musste er das Amt aufgrund seiner schweren Erkrankung vorzeitig niederlegen. Lichtlein war seit 2003 Professor für Psychologie und Handlungslehre der Sozialen Arbeit an der Hochschule Coburg . 2014 übernahm er das Amt des Studiendekans in der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit, ab 2015 war er Mitglied im Senat der Hochschule. Lichtlein starb Mitte März. red