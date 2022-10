Die Mediathek im Erdgeschoss des Neustadter Rathauses lädt am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr zu einer spannenden Buchvorstellung ein.

Zu Gast ist der bereits mehrfach ausgezeichnete Düsseldorfer Autor Horst Eckert . Er wird an diesem Abend seinen neuen Roman vorstellen. Der Titel ist „Das Jahr der Gier“.

Zum Inhalt: Der britische Journalist Oscar Ravani wird in Düsseldorf auf offener Straße mit dem Messer angegriffen. Es stellt sich die Frage, war es ein rassistisch motiviertes Attentat? Kriminalrätin Melia Adan und Hauptkommissar Vincent Veih wollen die Aussagen noch einmal unter die Lupe nehmen. Doch ein vermeintlicher Zeuge ist plötzlich unauffindbar. Ravani selbst schweigt.

Mit seinen Recherchen zu einem großen Finanzdienstleister könnte er sich Feinde gemacht haben. Mächtige Feinde. Die Firma gilt als deutsches Vorzeigeunternehmen mit engen Kontakten zur Politik. Wie viel an dieser Erfolgsstory ist echt? Für ihre Ermittlungen begeben sich Vincent und Melia in eine finstere Parallelwelt von ungeahnten Ausmaßen.

Aktuelle Parallelen

Mit seinem neuen Roman „Das Jahr der Gier“ präsentiert Horst Eckert einen rasanten Politthriller voller aktueller Bezüge. Im Hintergrund des dritten Falls für Vincent Veih und Melia Adan steht die Wirecard-Affäre, der größte Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, und ihre Verflechtung mit der Politik bis hin zum heutigen Bundeskanzler.

Horst Eckert gilt als der „Großmeister des deutschsprachigen Politthrillers “ ( Hessischer Rundfunk ). Er wurde 1959 in Weiden in der Oberpfalz geboren und lebt und arbeitet inzwischen seit vielen Jahren in Düsseldorf. Nach dem Studium der Politikwissenschaften arbeitete er fünfzehn Jahre als Fernsehjournalist, unter anderem für die „Tagesschau“. 1995 debütierte er mit dem Roman „Annas Erbe“.

Mehrere Preise

Horst Eckerts Arbeit fand bereits hohe Anerkennung. Seine Romane wurden unter anderem mit dem Marlowe-Preis und dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Dass er international geschätzt wird, zeigt sich daran, dass seine Bücher bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurden.

Der Eintrittspreis beträgt acht Euro im Vorverkauf beziehungsweise zehn Euro an der Abendkasse. Kartenvorverkauf in der Mediathek: Neustadt, Georg-Langbein-Straße 1. Telefonnummer 09568/81136, mail: mediathek@neustadt-bei-coburg.de. red