Oscar-Preisträger Taika Waititi („Jojo Rabbit“) übernimmt erneut die Regie bei dem langersehnten vierten Teil der Thor-Reihe. Zum herausragenden Ensemble gehören Chris Hemsworth als Donnergott und Natalie Portman .

Neu im Utopolis-Multiplexkino

Thor: Love and Thunder 3D: Thor begibt sich auf eine Reise und auf die Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr ( Christian Bale ) unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster, die seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt (119 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich 16.30 und 19.30 Uhr; in OV ohne UT Do., Fr., Sa., So. Mi. um 19.50 Uhr).

Liebesdings: Eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch (Elyas M’Barek), wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten. Denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) ist gründlich schiefgegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater „3000“ (99 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 16.40 und 20.10 Uhr).

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt: Total verpennt, schafft Alfons (Luis Vorbach) in letzter Sekunde den Bus zu seiner Klassenfahrt an die Ostsee. Im Gepäck: jede Menge Abenteuerlust, lustige Pranks und die Klamotten seiner Mutter. Aus Versehen hat er die Koffer vertauscht – ausgerechnet jetzt, wo er doch seiner neuen Mitschülerin Leonie (Leni Deschner) beweisen wollte, was für ein cooler Typ er ist (91 Minuten; frei ab 0 Jahre; täglich um 16.40 Uhr).

Kino-Specials

Sneak-Preview: Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es am Montag um 20.10 Uhr.

VHS-Film: Der Waldmacher: 1981 kommt der Australier Tony Rinaudo als junger Agrarwissenschaftler in den Niger, um die wachsende Ausbreitung der Wüsten zu bekämpfen. Radikale Rodungen haben das Land veröden lassen und einst fruchtbare Böden ausgelaugt. Doch Rinaudos Versuche, die Wüste durch das Pflanzen von Bäumen aufzuhalten, scheitern. Doch dann bemerkt er unter dem vermeintlich toten Boden ein gewaltiges Wurzelnetzwerk (93 Minuten; frei ab 0 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Jurassic World: Ein neues Zeitalter 3D (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.40 Uhr) – Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 3D (frei ab 6; täglich um 16.20, 17 und 20 Uhr) – Top Gun: Maverick (frei ab 12; täglich 16.10 und 19.50 Uhr) – Elvis (frei ab 6; täglich 19.30 Uhr) – Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt (frei ab 12; täglich 16.40 und 20.10 Uhr) – The Black Phone (frei ab 16; täglich 20.10 Uhr) – Paw Patrol (frei ab 0; täglich 16.40 Uhr).