Die Gruppe „Laudato Si“ hatte im November zu ihrem ersten „Kleider-Tausch“ ins katholische Gemeindezentrum St. Marien in Coburg-Nord eingeladen. Kathrin Linnig hatte aufgrund des Jahresthemas „Textilien“ der Europäischen Woche der Abfallvermeidung die Idee dazu. Viele der Tauschwilligen, die nicht nur aus dem Stadtgebiet Coburg , sondern auch aus Dörfles-Esbach, Rödental, Untersiemau und Ebersdorf bei Coburg kamen, gaben Kleidungsstücke ab.

Ab 15 Uhr durfte im Gemeindesaal an sechs Stationen gestöbert, begutachtet und anprobiert werden. Dies ging sehr rücksichtsvoll und geordnet zu. Manch einer fand genau das, wonach er suchte, und ging mit neuen, schicken Teilen sehr zufrieden nach Hause, teilen die Initiatorinnen mit.

„Super Aktion – bitte nächstes Jahr wieder“, lauteten die Bilanz und der Wunsch von Karin Greenhalgh. So sieht es auch Irene Schuler, die, in Vertretung des Vereins Transition Coburg , die Initiative tatkräftig unterstützt hat: „Es war alles hervorragend vorbereitet; ein freundliches Miteinander in angenehmer Atmosphäre. Gerne bin ich wieder bei solch einer Aktion dabei.“

Voraussetzung für weitere derartige Kleider-Tausch-Termine sei aber zukünftig ein größeres Helferteam, heißt es vonseiten der Initiatorinnen. Eine von ihnen, Kathrin Linnig, bittet um Meldung zu einem möglichen Vorbereitungstreffen telefonisch unter 0151/ 23445451 (mittwochs zwi-schen 18 und 20 Uhr) oder per E-Mail an mv-in-coburg@posteo.de. red