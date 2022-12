Nachdem die Selbstablesung mit Ablesekarten in den vergangenen beiden Jahren große Zustimmung bei den Neustadter Bürgern fand, wählten die Verantwortlichen der Stadtwerke Neustadt (SWN) auch für die Ablesung 2022 dieses Verfahren.

Die Zählerablesung beginnt jetzt. In der ersten Dezemberwoche werden alle Neustadter wieder in ihrem Briefkasten die SWN-Ablesekarte finden. Bis auf diejenigen Kunden, die in den vergangenen beiden Jahren ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse bei der Ablesung hinterlassen haben. Denn diese wurden digital um ihre Zählerstände gebeten. „Wer hierüber seine Zählerstände meldet, hat bereits alles erledigt und erhält keine Ablesekarte mehr zugeschickt“, erklärt Armin Münzenberger, der SWN-Geschäftsführer.

Die Anschreiben, die sich im Briefkasten finden, bestehen aus der abtrennbaren Ablesekarte im unteren Teil sowie nützlichen Informationen zur Ablesung im oberen Teil. Auf der Rückseite ist eine detaillierte Anleitung zur Ablesung mit Bildern zur Information.

Übermittlung der Zählerstände: Die abgetrennte Ablesekarte kann entweder im Briefkasten der Stadtwerke (Dieselstraße 5) eingeworfen oder per Post kostenfrei versandt werden. Auch per Fax kann man die Stände weiterhin übertragen. Die ausgefüllten Ablesekarten können mit dem Smartphone fotografiert und das Foto per Whatsapp versandt werden. Oder der QR-Code auf dem Anschreiben kann gescannt werden.

Welchen Übertragungsweg man auch wählt: Bis zum 22. Dezember müssen die abgelesenen Zählerstände bei den SWN eingetroffen sein. Der Rechnungsversand ist für die zweite Januarwoche geplant.

Bei Fragen steht das Kundencenter telefonisch unter der neuen Service-Nummer 09568/852-852 oder per Mail an service@swn-nec.de zur Verfügung. red