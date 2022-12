Marian Weisbrich ist der Gewinner des diesjährigen Schulentscheids am Arnold-Gymnasium in Neustadt. Der Sechstklässler setzte sich im 64. Vorlesewettbewerb gegen fünf weitere Klassensieger aus den 6. Klassen durch. Als Schulsieger startet er nun in die nächste Runde des Wettbewerbs – den Kreisentscheid, welcher Ende Januar 2023 beginnt. Das teilt das Arnold-Gymnasium mit.

Mit Engagement und Lesefreude zogen die Klassensieger der Klassen 6a bis 6c ihre Zuhörer in den Bann und weckten Interesse an zahlreichen neuen Geschichten. Letztlich konnte Marian die Jury mit seiner Vorleseleistung überzeugen. Die insgesamt sechs klassenbesten Vorleser wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet. Auf die drei Bestplatzierten warteten zudem von der Buchhandlung Stache gesponserte Buchgutscheine.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Vorlesewettbewerb stellt auf seiner Website zahlreiche weitere Lesetipps abseits der altbekannten Klassiker in Form von Bücherlisten zu bestimmten Themen zur Verfügung. red