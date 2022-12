Weiter kann es mit dem Dorferneuerungsverfahren in Elsa gehen. Nachdem das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) den offiziellen Förderbescheid in Höhe 937.142,85 Euro übergeben hat, konnte jetzt der Stadtrat den Startschuss für die weiteren Planungen geben. Einstimmig wurde beschlossen, das Ingenieurbüro Kittner und Weber, Sonnefeld, mit den Leistungsphasen vier bis sieben (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe) zu beauftragen. Die entsprechenden Ausschreibungsunterlagen sollen im Januar zum Versand kommen. Die Honorarkosten wurden mit rund 50.000 Euro veranschlagt. Für Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) ist es wichtig, belastbare Zahlen für das Projekt zu erhalten. Bisher stützte man sich in der Stadtverwaltung auf Schätzungen. So sind für den Abriss des ehemaligen Raiffeisengebäudes 110.371 Euro eingeplant (Förderung 52.794 Euro), für die Gestaltung der Ortsmitte wurden Investitionskosten von 1,461 Millionen Euro veranschlagt (Zuwendungen: 937.142 Euro). Hinzu kommen die Baukosten für den Regenwasserkanal mit kalkulierten 202.000 Euro. Die Höhe der Förderung ist hier noch offen. Bürgermeister Ehrlicher hob hervor, dass die staatliche Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) stammt. „Damit wurde das Budget des ALE entlastet, was sich eventuell positiv auf die Förderungen der Dorfgemeinschaftshäuser in Heldritt und Roßfeld auswirken kann“, erläuterte Ehrlicher.

Als neue Stadträtin wurde Simone Wohnig ( ödp ) vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Matthias Thumser an, der offiziell aus dem Stadtrat verabschiedet wurde. Bürgermeister Tobias Ehrlicher bezeichnet Thumser, der seit 2014 dem Stadtrat angehört hat, als treibende Kraft in Sachen Klimaschutz. mr