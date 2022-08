Die Stadtratsmitglieder Birgit Weber, Christina Vatke und René Boldt fordern in einem Antrag namens der CSU/JC-Fraktion eine Aufwertung der Hundefreilauffläche im Hofgarten . Als wichtigste Maßnahme soll das Areal unterhalb des Naturkunde-Museums eingezäunt werden. Außerdem soll geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Kosten eine weitere (eingezäunte) Hundefreilauffläche im Coburger Stadtgebiet eingerichtet werden kann.

Artgerechte Haltung unterstützen

In ihrer Begründung weisen Birgit Weber, Christina Vatke und René Boldt darauf hin, dass es in Coburg derzeit rund 2000 Hundehalter gebe. Seit Beginn des Jahres 2022 hätten Hundehalter gemäß der Tierschutz-Hundeverordnung darauf zu achten, dass ihre Vierbeiner neben dem obligatorischen Gassi-Gehen auch „ausreichend nicht angeleinten Auslauf“ erhalten. Aus Sicht der Antragsteller sollte die Stadt „mit gutem Beispiel vorangehen und die Hundehalter bei deren Bestreben, ihren Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, unterstützen.“ Eine umzäunte Auslauffläche könnte da helfen. „Die Hunde blieben so auch im direkten Einflussbereich der Hundeführer und etwaige Konflikte mit Spaziergängern, Joggern – insbesondere im Hofgarten : Radfahrern – oder Kleinkindern könnten ausgeschlossen werden“, schreiben Weber, Vatke und Boldt. Sowohl die bereits bestehende als auch die noch zusätzlich zu schaffende Auslauffläche sollte mit „ausreichend Sitzmöglichkeiten, einem Spender für Gassi-Beutel sowie einem städtischen Abfalleimer ausgestattet werden“.

Wünschenswert wäre ein „abwechslungsreiches Gelände“. So könnte eventuell im Rahmen des Programms „Itz-Belebung“ eine weitere Fläche angedacht werden. Was die Finanzierung betrifft, schlägt das CSU-Trio vor, Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben. Weitere Mittel seien über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu generieren. os