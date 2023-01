Höhepunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Breitenau war die Ehrung von Martin Kiesewetter. Der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer zeichnete Kiesewetter für eine 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold aus. Weiterhin wurden Fördermitglieder ausgezeichnet. Seit 15 Jahren unterstützen Steffen Laube, Thomas Seifert, Andreas Spatz und Thomas Brachmann die Breitenauer Wehr, seit 25 Jahren schon tun dies Elisabeth Brachmann und Susanne Kempf . Christian Gunsenheimer zeigte sich von der starken Dorfgemeinschaft sehr beeindruckt.

Ende 2025 oder 2026 soll die Feuerwehr des Bad Rodacher Stadtteils ein neues Fahrzeug vom Typ TSF-W erhalten. Dies kündigte der Bürgermeister der Kurstadt, Tobias Ehrlicher, bei der Versammlung im Gemeindehaus an. Kreisbrandinspektor Stefan Püls machte auf das reichhaltige Angebot für die Aus- und Fortbildung im Kalender des Kreisfeuerwehrverbandes aufmerksam. Der oberste Brandschützer lobte außerdem die Nachwuchsgewinnung, die in Breitenau in vorbildlicher Weise betrieben werde. Er bescheinigte der Wehr einen guten Ausbildungsstand. mst