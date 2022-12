Deutschlands dienstältestes Kleinkunsttrio präsentiert am 10. März 2023 sein aktuelles Programm „Bevor wir’s vergessen – TBC Greatest Witz“ im „Schwarzen Bären“ in Coburg-Beiersdorf (Beginn um 20 Uhr). Leider ein letztes Mal mit Michael A. Tomis. Er wird die Gruppe Ende März 2023 verlassen und sich anderen künstlerischen Projekten widmen, teilt Christoph Vorndran vom Künstlermanagement mit.

TBC macht schon lange Kabarett . Sehr lange. Ewig eigentlich. Als TBC zum ersten Mal eine Bühne betrat, gab es noch Wählscheiben-Telefone, vierstellige Postleitzahlen – und die Oberpfalz wurde gerade ans Stromnetz angeschlossen.

Sieben Bundespräsidenten, drei Päpste und zwei fränkische Ministerpräsidenten später ist TBC immer noch da und hat inzwischen Generationen von Kabarett-Besuchern begeistert. Deshalb gehen die drei Silberrücken (und Silbenrücker) Georg Koeniger, Florian Hoffmann und Michael A. Tomis jetzt „gag to the roots“: Mit ihrem Programm „Bevor wir’s vergessen“ präsentiert Frankens größte Lachnummer ihre größten Witze aus über 35 Jahren – ein Best-of der lautesten Sketche, schrägsten Songs und peinlichsten Kalauer. Das Publikum kann in nur zwei Stunden den kompletten Wahnsinn aus mehr als 20 Programmen erleben und staunen, wie aktuell viele Nummern heute noch sind. „Schauen Sie sich die Kult-Truppe an, solange sie noch ohne Pfleger auf der Bühne stehen kann“, rät das Künstlermanagement von TBC, dem Totalen Bamberger Cabaret. Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. red