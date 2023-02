In den Oster- und Pfingstferien können interessierte Schülerinnen und Schüler „Sparkassenluft“ schnuppern und einen Blick hinter die Kulissen des Kreditinstituts werfen. Das dreitägige Schülerpraktikum ist die ideale Vorbereitung für spätere berufliche Pläne, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.

Die Praktika finden in der ersten Woche der Osterferien (3. bis 5. April) und in der zweiten Woche der Pfingstferien (5. bis 7. Juni) statt. Schülerinnen und Schüler , die sich für Geld und Finanzen interessieren, sollten sich schnell bewerben.

Beim Schnupperpraktikum können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst herausfinden, welche Aufgaben und Abläufe sie bei einer Ausbildung in der Sparkasse erwarten. Gleichzeitig erhalten sie wichtige Informationen zur Ausbildung und treffen Auszubildende sowie Ausbilder. Nach der Ausbildung bietet die Sparkasse attraktive Fortbildungsmöglichkeiten – vom Sparkassenfachwirt, Sparkassenbetriebswirt bis zum Bachelor in Finance oder Banking & Sales. Auch dazu gibt es ausführliche Informationen beim Praktikum. So ist es laut Mitteilung möglich, in den Beruf Bankkauffrau/Bankkaufmann hineinzuschnuppern.

Der Einsatzort des Praktikums wird in einer möglichst wohnsitznahen Filiale der Sparkasse Coburg-Lichtenfels liegen. Das Schnupperpraktikum wird im Rahmen eines Projektes von Auszubildenden des ersten Lehrjahres durchgeführt. Sie erstellen eigenständig ein Konzept für den Ablauf des Praktikums und begleiten die Teilnehmer am ersten und zweiten Tag auf einer Geschäftsstelle. Am dritten Tag finden sich alle Schnupperpraktikanten und Azubis zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus.

Interessierte sollten nicht zögern: Unter sparkasse.mein-check-in.de/sparkasse-co-lif geht’s zur Anmeldung. red