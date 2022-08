Bereits 30 Jahre lang wird in Sonneberg das Stadt- und Museumsfest gefeiert. 1991 gab es sozusagen die erste Auflage einer gemeinsamen Festivität der Stadt Sonneberg mit dem Deutschen Spielzeugmuseum , die bis heute zu einem Besuchermagneten am letzten September-Wochenende gereift ist. Da das Stadt- und Museumsfest 2020 aufgrund von Corona-Auflagen abgesagt werden musste, ist nun heuer die Jubiläumsausgabe dran – und die hält in bewährter Manier viele Attraktionen für die Besucher bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Sonneberg .

Bieranstich am Freitag

Los geht es am Freitag, 23. September, 15 Uhr, mit dem Staffellauf der Schulen im Sonneberger Stadion. Ab 17 Uhr übernimmt der Verein „Alpenecho Sonneberg “ die Regie im Stadtpark und in der Kirchstraße. „Dös Sumbacher Kranzla“ gibt um 18.30 Uhr ein Standkonzert mit dem Musikverein Neuhaus-Schierschnitz. Nachdem Bürgermeister Heiko Voigt die Festivitäten mit dem Bieranstich ebenfalls am Freitag, 23. September, um 19 Uhr in der Kirchstraße eingeläutet hat, geht es um 19.30 Uhr beim gemeinsamen Lampionumzug mit dem Musikverein Neuhaus-Schierschnitz vom Spielzeugmuseum zum Stadtpark, wo die Besucher eine Feuerzauber-Show erwartet. Musikalisch werden die Besucher zwischen 19 und 24 Uhr durch die Band „Die Wehder“ in der Kirchstraße auf Trab gehalten.

Am Samstag, 24. September, beginnt das Stadt- und Museumsfest um 9 Uhr in der Stadtbibliothek , bis 12 Uhr lädt die Einrichtung zum großen Medienflohmarkt ein. Um 14.30 Uhr eröffnet um 14.30 Uhr der Bürgermeister unter den Böllerschüssen der Privilegierten Schützengesellschaft 1851 das Stadt- und Museumsfest auf dem Juttaplatz. Die Artisten von „Omnivolant“ kommen nach Sonneberg – mit ihrem fliegenden Trapez und dem Programm „Gravity is a Mistake“ bezaubern sie das Publikum zwischen 15 und 18 Uhr am Piko-Platz. Mehrere Tanzeinlagen des City-Tanzhauses Sonneberg sind zwischen 16 und 16.30 Uhr zu bestaunen. Viel für Kinder wird geboten ab 14 Uhr im Stadtpark mit den Aktionen des Vereins Alpenecho Sonneberg . Die Auftritte der Musikschulchöre, das Seiltanz-Theater Luftgaukler mit Mitmachaktionen für die Kleinen sowie Ponyreiten zwischen 14.30 und 17 Uhr und Kinderschminken mit Cosy zwischen 14 und 18 Uhr bieten Abwechslung. Ab 15 bis 18 Uhr wird auch die Bahnhofstraße durch verschiedene Aktionskünstler belebt – unter anderem durch das Stelzentheater Circolo, Juan Manuel Gomez mit seinem Programm „The Atari Show“ und das Ein-Mann-Varieté-Theater „Schorsch Bross“ vor der Sparkasse Sonneberg .

Der Stadt- und Museumsfest-Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr im Stadtpark. Bei Regen wird dieser in die katholische Kirche St. Stephan verlegt. Details zu Uhrzeiten und Auftrittsorten liefert das Programmheft oder können auf der Homepage der Stadt Sonneberg nachgelesen werden.

Kleiner Vergnügungspark

Zusätzlich zum Festtreiben läuft an dem Wochenende 24./25. September die Aktion „Heimatshoppen“. Wer das lokale Einkaufserlebnis schätzt, kann am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr und am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr bei den Innenstadthändlern shoppen. An beiden Tagen herrscht in der Bahnhofstraße Markttreiben und ist auf dem Woolworth-Gelände zwischen 14 und 18 Uhr ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut.

Ein sehr umfangreiches und kreatives Programm steuert das Deutsche Spielzeugmuseum am 24. und 25. September bei: „Manege frei für die Fantasie“ ist es überschrieben und bietet eine Kinderzaubershow und vieles mehr an. Der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein bewirtet an beiden Tagen die Besucher. Der Schützenverein Schichtshöhn beteiligt sich unter dem Motto „Spiel, Spaß und Treffsicherheit“. Ab 13 Uhr gibt es am Sonntag ein besonderes Schauspiel des Kirmes- und Karnevalsvereins Steinach mit dem Titel „Die Thüringer Kirmes erwacht“. Ausführliche Informationen jederzeit unter sonneberg.de. red