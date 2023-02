Rund um den Übertritt gibt die Staatliche Realschule Coburg II nachfolgend einige wichtige Termine bekannt:

So findet ein Tag der offenen Tür am Samstag, 22. April, von 9 bis 13 statt. Dann sind die Schüler der 4. und 5. Klassen der Grund- und Mittelschulen sowie deren Eltern willkommen, um sich einen lebendigen Eindruck über die COII zu verschaffen. Sie gehen in einzelnen Gruppen mit einer Lehrkraft auf Erkundungstour durch das vielfältige schulische Leben und erhalten umfassende Informationen.

Der Anmeldungszeitraum ist vom 8. bis 10. Mai, 8.30 bis 16.30 Uhr. Am 11. Mai ist von 8.30 bis 18 Uhr und am 12. Mai von 8.30 bis 12 Uhr eine Anmeldung im Sekretariat der COII möglich. Angemeldet werden können alle Schüler der 4. Klassen aus Stadt und Landkreis Coburg. Für die Schüler der 5. Klasse der Mittelschule und für Gymnasiasten , die im neuen Schuljahr an die COII übertreten möchten, sollte in dieser Woche bereits eine Voranmeldung mit dem Zwischenzeugnis erfolgen.

Probeunterricht findet vom 15. bis 17.Mai und am 19. Mai, jeweils ab 8 Uhr statt. Am Probeunterricht können alle Schüler der 4. Klasse teilnehmen, deren Notendurchschnitt in M/D/HSU schlechter als 2,66 ist. Für die Schüler der 5. Jahrgangsstufe gibt es keinen Probeunterricht. Eine Aufnahme erfolgt hier bei einem Notendurchschnitt in Deutsch und Mathematik von mindestens 2,5 im Jahreszeugnis. Eine Voranmeldung in der Anmeldewoche ist mit dem Zwischenzeugnis erforderlich (Probeunterrichtsarbeiten der vergangenen Jahre unter realschulebayern.de/eltern/pruefungen/probeunterricht/.

Anmeldeunterlagen sind die Geburtsurkunde (zur Einsicht), das Übertrittszeugnis oder das Zwischenzeugnis der 5. Klasse im Original, eventuelle Sorgerechtsbestimmungen, schulpsychologische (Legasthenie, ADS) oder wichtige ärztliche Atteste sowie der Impfausweis (Masern). Die Anmeldeunterlagen können auf der Homepage rscoburg2.de unter dem Quicklink „Anmeldung“ online ausgefüllt, ausgedruckt und dann zur Anmeldung mitgebracht werden. red