„Sixx Paxx“ kommen mit der neuen „Anfallbar“-Tour am Dienstag, 15. November, um 20 Uhr nach Coburg in das Kongresshaus Rosengarten . Sie wollen das Publikum zum Kochen bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Der Name der Show ist nämlich Programm, denn Anfassen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Kreisch-Alarm ist also programmiert, wenn die zehn heißesten Männer Europas ihre Hüllen fallen lassen. Knackige Waschbrettbäuche, glänzende Körper und muskelbepackte Arme und Beine sind – im wahrsten Sinne des Wortes – zum Greifen nah.“ In der bisher spektakulärsten Show werden heiße Akrobatik, erotische Tanzeinlagen und ganz viel Körperkontakt versprochen. Bei der zweieinhalbstündigen Male-Revue-Show soll gefeiert, getanzt und ganz viel nackte Haut bewundert werden. Überraschungen soll es auch geben, zudem eine Premiere: Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte der Show wird dieses Mal nämlich „geflogen“.

Tickets und weitere Informationen zur Tour gibt es auf sixxpaxx.com/tour-anfassbar-2022-23. red