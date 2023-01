Zu kämpfen haben die Kleintierzüchter. So ist der Altersdurchschnitt in den Vereinen sehr hoch. Jugendliche sind für dieses Hobby , wo man jeden Tag gefordert wird, nur schwer zu begeistern. Ein weiteres Problem sind die hohen Futterpreise. Auch die Fahrten zu den Ausstellungen reißen ein Loch in den Geldbeutel. Darauf wies der Kreisvorsitzende der Rassegeflügelzüchter, Uwe Wenzel, bei einem Züchterabend hin. Dabei gab es in Niederfüllbach etwas zu feiern: Der dortige Kleintierzuchtverein besteht seit 125 Jahren.

So eine lange Zeit sei wahrlich ein Zeugnis von Kulturgeist und Tierliebe , sagte Niederfüllbachs Bürgermeister Bastian Büttner, der selbst Züchter ist. Der Verein genieße hohes Ansehen über die Gemeindegrenzen hinaus, sagte Büttner.

Es gab noch weitere Grußworte anlässlich des Jubiläums: Dabei stellte der Kreisvorsitzende der Rassekaninchenzüchter, Peter Hänel, etwas fest: Im Bereich der Kaninchenzucht sei der Niederfüllbacher Verein ein Stiefkind. Sollte heißen: Unter den Niederfüllbacher Züchtern sind nur wenige Kaninchenzüchter . Diese hätten aber tolle Tiere. Hänel zeigte sich optimistisch: Der Verein werde sicherlich auch sein 150. Jubiläum feiern können. Auch die Niederfüllbacher Ortsvereine überbrachten ihre Glückwünsche, meist zusammen mit einem Geldgeschenk.

Vorsitzende Nicole Boßecker und ihre Stellvertreterin Susanne Holzheid – beide haben ihr Amt schon seit 2001 inne – verlasen die Vereinschronik, die überwiegend von Manfred Bauer erstellt worden war. Dabei wurden alte Bilder gezeigt, die auf sehr großes Interesse stießen. Auch Ehrungen verdienter Mitglieder fanden statt. Manfred Bauer, der 50 Jahre lang die Kasse geführt hat, wurde zum Ehrenkassier ernannt. Für 45 Jahre Schriftführertätigkeit wurde Dieter Raab mit einer Urkunde ausgezeichnet. Eine seltene Ehrung gab es wegen seiner langjährigen Mitgliedschaft für Heini Schnetter. Das treue Mitglied gehört den Kleintierzüchtern Niederfüllbach seit 70 Jahren an. mst