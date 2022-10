Auf den ersten Blick sieht die aktuelle Finanzlage der Stadt Seßlach sehr gut aus: Bei Einhaltung aller Haushaltsansätze geht Kämmerin Sandra Geiger von einem Überschuss von knapp 600.000 Euro aus. „Wir können uns diese Zahlen aber nur mit zurückhaltender Freude betrachten, denn der Plan entspricht nicht der Realität“, warnte Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) in der Stadtratssitzung.

Mehrausgaben für Strom

Der Rathauschef verwies auf ausbleibende Fördermittel wie auf drohende Mehrkosten, vor allem für Energie. „Allein für Strom drohen uns Mehrausgaben von 220.000 bis 230.000 Euro, bei gleichbleibendem Verbrauch“, warnte Neeb. Fördermittel , auf die Seßlach gerade für Maßnahmen im Bereich Wasser und Abwasser setzte und die teilweise bereits bewilligt waren, lassen auf sich warten. Eventuell würden sie sogar erst nach 2023 ausgezahlt, weil „die Haushaltssituation des Staates eine Auszahlung momentan nicht zulässt“, schreibt Geiger in ihrem Bericht. Neben steigenden Energiekosten müsse die Stadt auch mit höheren Materialkosten und Verzögerungen bei Lieferketten rechnen. Um Gebäude, Anlagen, Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge zu betreiben, müssten schon jetzt, aber „ganz massiv im Jahr 2023“ Mittel des Verwaltungshaushaltes aufgewendet werden. Spätestens dann sei mit dem heuer ausgebliebenen Einbruch bei den Gewerbesteuer-Einnahmen zu rechnen, da Unternehmen, Handwerker und Dienstleister mit den gleichen Problemen zu kämpfen hätten.

Auch wenn die Prognose für 2022 einen Überschuss von 597.880 Euro errechnet, mahnte Geiger: „Der sich ergebende finanzielle Spielraum darf nicht zu der Annahme verleiten, dass der Kelch der wirtschaftlichen Krise an der Stadt Seßlach vorübergehen wird.“

Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2023 schmälern Geiger zufolge die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich, bei geringeren Schlüsselzuweisungen (durch die zweijährige Verschiebung). Dass die knapper werdenden finanziellen Mittel „klug und überlegt“ eingesetzt werden müssen, sahen auch die Stadträte so. „Jeder sieht im Privaten wie Beruflichen, welche Herausforderungen auf uns zukommen“, meinte Volker Leffer (FW). Er riet, sich kostenintensive Themen sehr gut anzuschauen und Maßnahmen zu priorisieren. Seine Forderung: Der Rechnungsprüfungsausschuss sollte deshalb häufiger tagen (2022 fand erst eine Sitzung statt). Im Februar wird sich der Stadtrat außerdem in Klausur begeben.

Kein Beirat in Seßlach

Zu Beginn der Sitzung stellte sich die neue Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Franziska Roos, vor. Schwerpunkte ihres breit gefächerten Aufgabenspektrums werden die Überarbeitung des zehn Jahre alten Klimaschutzkonzepts und eine nachhaltige Beschaffung bilden, erläuterte die Lautertalerin. Klimaschutz möchte Roos im Landkreis erlebbar machen, mit den Klimaschutz-Beiräten in den Kommunen zusammenarbeiten. „Hier in Seßlach gibt es ja noch keinen“, monierte sie. Die Gründung eines solchen Beirats hatte der Stadtrat im Dezember 2020 einstimmig abgelehnt. Auf Neebs Hinweis, der Klimaschutz sei „im Bauausschuss mitverankert“, regte Roos erneut die Gründung eines extra Gremiums an, um das Thema eigenständig zu behandeln und sich mit den anderen Beiräten im Landkreis vernetzen zu können.

Mit einmütiger Verabschiedung der geänderten Friedhofs-und Bestattungssatzung kann nun ein Grabnutzungsrecht in Seßlach um zehn Jahre verlängert werden.

In der Hans-Reiser-Straße wird eine Baulücke geschlossen durch zwei Wohnhäuser mit je zwei Wohnungen. Der Stadtrat erteilte sein Einvernehmen zu den Abweichungen vom Bebauungsplan.