Das wird das größte Straßenbauprojekt, das der Landkreis Coburg in den Jahren 2023 und 2024 umsetzen wird: Bei seiner Sitzung in der Bad Rodacher Gerold-Strobel-Halle hat der Coburger Kreistag am Donnerstag (15. Dezember) einstimmig beschlossen, dass die Kreisstraße CO 25 am Seßlacher Berg ausgebaut werden soll. Los gehen die Bauarbeiten im Idealfall kommendes Jahr. Das berichtet das Landratsamt Coburg.

Probleme beim Grunderwerb

Vorangegangen waren der Entscheidung intensive Abstimmungen mit der Regierung von Oberfranken, die erhebliche Fördermittel für den „bestandsnahen Ausbau“ in Aussicht gestellt hat. „Bestandsnah“ wird die Straße am Seßlacher Berg deshalb erneuert, weil ein Vollausbau unter Berücksichtigung aller Richtlinien auf gesamter Strecke aufgrund von unlösbaren Problemen beim Grunderwerb nicht möglich war.

So wird es nun drei Bauabschnitte geben: eine Sanierung der Fahrbahndecke zwischen dem Schloss Geiersberg und dem Waldrand (725 Meter), einen fast genau 1000 Meter langen Vollausbau im Bereich der Steigung im Wald sowie im Anschluss Richtung Watzendorf noch einmal eine Sanierung der Fahrbahndecke auf knapp über 700 Metern. red