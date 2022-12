Der Schützenverein Creidlitz steht durch die Neuwahl des Vorstandes zwar auf soliden Beinen, findet jedoch zu wenig Beachtung im öffentlichen Leben. Ein Neustart soll dem entgegenwirken, so der amtierende Oberschützenmeister Oliver Fidilio. „Der Schützenverein hat drei Wünsche“, fasste der neu gewählte Vorstand zusammen: wieder mehr Mitglieder für den Verein und auch für die Wettkampfmannschaft, einen neuen Pächter für die Vereinsgaststätte und mehr Beteiligung der Creidlitzer Bürger beim kulturellen Vereinsleben.

Der Creidlitzer Schützenverein sei während der Corona-Pandemie handlungsfähig gewesen, habe jedoch einen Rückgang um etwa 20 Mitglieder auf nun 100 Schützen erleiden müssen. Zudem sei nach den Worten des amtierenden Oberschützenmeisters ein Renovierungsstau im vereinseigenen Schützenhaus entstanden.

Der Verein will Sport und Tradition gleichermaßen großschreiben. Die Sportmannschaften seien teilweise sehr erfolgreich, so z. B. die 1. Luftgewehrmannschaft in der Bezirksliga mit Tendenz zum Aufstieg in die Oberfrankenliga. Die Luftpistolenmannschaft befindet sich derzeit im Mittelfeld und will den Klassenerhalt schaffen, merkte 1. Schützenmeister Oliver Schulz an.

Wenn die Gaststätte wieder einen Pächter hätte, dann könnten die Schützen nach dem Training oder Wettkampf auch noch zusammensitzen und sich austauschen, so der 2. Schützenmeister Christian Brückner . Mitglieder hätten in der Zwischenzeit Teile der Küche renoviert und somit sei alles bereit, um wieder in Betrieb genommen werden zu können. Der Verein sucht deshalb einen neuen Wirt, machte Michael Eck deutlich. Weitere Infos unter schuetzenverein-creidlitz.de. des