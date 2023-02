Der Alumni-Tag im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung hat einen festen Platz im Terminkalender des Arnold-Gymnasiums. Zu den Schülern der 10. und 11. Klassen gesellen sich Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Pressesprecher sowie Dual-Studierende und Auszubildende . Das schafft eine ideale Umgebung, um über die Zeit nach dem Abschluss zu reden.

Den Auftakt in der Zweifach-Sporthalle übernahm Landrat Sebastian Straubel, der in einem Impulsvortrag über seinen eigenen Werdegang berichtete. Im Messebereich der Veranstaltung konnten die Jugendlichen erste Kontakte zu den Unternehmen knüpfen. In einer abschließenden Vortragsreihe berichteten die AG-Alumni über ihre individuellen beruflichen Lebenswege. Das Spektrum reichte dabei vom Lehramtsstudenten über eine Product Managerin bis hin zum Kaminkehrer, alles sind ehemalige „Arnoldiner“. red