Die Coburger Autorengemeinschaft „Schreibsand“ hat wieder eine Anthologie veröffentlicht und stellt sie am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei vor. „Spuren im Sand“ vereinigt die Texte von 16 Autorinnen und Autoren.

Einmal im Monat sitzen sie zusammen, tragen sich ihre neueste Prosa und Lyrik vor, diskutieren Form und Inhalt. Sie bringen sich gegenseitig weiter, motivieren und beflügeln sich. Einige Mitglieder der Coburger Autorengemeinschaft „Schreibsand“ haben ihre Texte bereits in Buchform veröffentlicht. Andere Wortkünstler hielten sich mit gedruckten Ausgaben ihrer Werke bislang zurück, haben aber bei öffentlichen Lesungen immer wieder ihre Fans gefunden.

„Das positive Feedback bei den Auftritten hat uns ermuntert, einige unserer Texte nun gemeinschaftlich zu veröffentlichen“, äußert sich Werner Karl, Sprecher der Gruppe, in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei . Gesagt, getan: Entstanden ist eine 160-seitige Anthologie mit Texten von 16 Schreibbegeisterten.

Mal Coburg, mal Istanbul

Die Geschichten, Gedichte und Berichte der Autorinnen und Autoren führen ihre Leser mal an vertraute Orte in und um Coburg , ein anderes Mal bis nach Kansas City oder Istanbul. Nicole Eick erzählt in „Charade“ von der reichen Frau, die sich selbst das vererbt, was ihr längst gehört. Heidi Fischer schreibt einfühlsam über „Freundschaft bis zum Tod“. Daniela Gesslein lockt ihre Leserschaft in „Nur ein Schritt“ nah an einen berühmten Abgrund, in den wohl jeder Oberfranke schon einmal geblickt hat – und man kann nur hoffen, dass die Geschichte gut ausgeht. Christian Göller erzählt mit sanfter Ironie in „Kartoffelsuppe“, warum er dieses eigentlich schmackhafte Gericht 30 Jahre lang nicht ausstehen konnte. Die gebürtige Holländerin Willemina Preiß gibt eine Kostprobe ihrer sinnreichen Haikus. In wenigen Silben verrät sie, wie sie sich auf ein Klassentreffen vorbereitet und lässt ihre Leserinnen und Leser in die Seele ihres schlafenden Katers blicken.

Weiterhin enthält das Buch Texte von Gabriela Aulwurm-Wiesner, Friederike Beck-Meinke, Monika Dietrich, Werner Karl, Monika Kursch, Andreas Pietsch, Cornelia Rossberg, Britta Solcher , Laura Stocker, Sandra Wagner und Renate Wunderer.

Der Eintritt zur Präsentation der Anthologie ist frei. Platzreservierung unter stadtbuecherei@coburg.de oder Telefon 09561/89-1420 sind erbeten. red