Nach langem Warten ist es endlich so weit: Es laufen wieder die Faschingssitzungen des TSV Scherneck . Der Untersiemauer Ortsteil gehört wohl zu den Hochburgen des Faschings im Coburger Land. Die Vorbereitungen beim TSV Scherneck laufen schon seit vielen Wochen auf Hochtouren. Zurzeit wird fleißig trainiert und geprobt, damit alles klappt. So lädt die närrische Abteilung des Vereins zur 99. Faschingssitzung am Samstag, 14. Januar, ein. Es wird eine Premiere sein, denn die Gaudi findet in der Turnhalle im Sportheim Scherneck statt, die zu einem Faschingstempel umgewandelt wurde. Weitere Sitzungen stehen am Freitag, 20. Januar, am Samstag, 21. Januar, am Samstag, 28. Januar, sowie am Samstag, 3. Februar, im Terminplan des TSV Scherneck . Der Abschluss der närrischen Veranstaltungen ist am Sonntag, 5. Februar, mit dem Kinderfasching geplant. Für Kurzentschlossene sind noch Restkarten für die Sitzungen am 14. und 20. Januar erhältlich. Unter der Telefonnummer 0160/984788075 (in der Zeit von 18 bis 20 Uhr) oder per Whatsapp können die Karten reserviert werden. Foto: Michael Stelzner