Der Bürgerverein Coburg-Scheuerfeld lädt anlässlich des Stadtteiljubiläums am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr zum Jubiläumstanz in der Sporthalle Scheuerfeld . Gefeiert wird 50 Jahre Anschluss von Scheuerfeld an Coburg. Viele Ehrenamtliche sind bereits seit Wochen mit der Organisation und Vorbereitung beschäftigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgervereins.

Der Verein gibt sich herbstlich-elegant, mit Sektempfang, viel Spaß und Tanz zur Musik der coolen Liveband „Over 5“. Natürlich gibt es in den Tanzpausen einige Tanzvorführungen. Kartenreservierungen sind bis 17. Oktober unter E-Mail an ballkarten@bv-scheuerfeld.de oder telefonisch unter der Nummer 0171/4737276 möglich. Es gibt keine Abendkasse. red