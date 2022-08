Ein Konzert für Orgel und Posaune in der evangelisch-lutherischen Schlosskirche zu Lahm im Itzgrund geben am Sonntag 28. August, um 17 Uhr Sebastian Krause , Soloposaunist des MDR-Sinfonie-Orchesters Leipzig, wo er die Barockposaune spielt, und Prof. Lucas Pohle an der Gottlieb-Heinrich-Herbst-Orgel. Pohle hat eine Professur an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth . Das Motto des Konzertes am späten Sonntagnachmittag lautet passend und entsprechend: „Rühmet ihn mit Posaunenschall!“ Zu hören sein werden Werke von Girolamo Frescobaldi., Johann Sebastian Bach , Diego Ortiz , Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen Komponisten. red