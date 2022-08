Es ist wieder soweit: Im Rhythmus von zwei Jahren findet es dieses Jahr, und zwar am Sonntag, 28. August, wieder statt, das Feuer-Friedens-Fest.

Beginn ist 11 Uhr

Gefeiert wird am Feuerwehrhaus in Rottenbach , an den sich auch der Spiel- und Bolzplatz befinden.

Los gehts ab 11 Uhr mit einem Feldgottesdienst anschließend gibt es Braten mit Rottenbacher Klößen, Steaks, Coburger und Kulmbacher Bratwürsten.

Für die Kleinen ist der Kinderspielplatz eine Torwand und eine Piratenriesenrutsche zur Unterhaltung. Natürlich gibt es auch Pommes und Eis, verspricht der Veranstalter.

Nachmittags stehen Kaffee, hausgemachte Kuchen und Torten auf dem Speiseplan.

Ab 17 Uhr gibt es Forellen frisch vom Grill mit selbst gemachten Salaten. red