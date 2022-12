Der Rettungsdienst muss an jedem Tag rund um die Uhr funktionieren. Doch das wird zunehmend schwierig.

In Bayern ist die Zahl der Notfalleinsätze in den vergangenen Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Zudem herrscht ein Mangel an Rettungsdienstpersonal, auch in der Region Coburg . Dies hat der BRK-Kreisverband Coburg erkannt und versucht, neue Wege zu gehen.

Ein Anfang wurde mit leckerem Obst für alle Beschäftigten gemacht. Der BRK-Kreisverband Coburg stellt nun wöchentlich Obst in die Aufenthaltsräume. Zudem gibt es für alle kostenloses Mineralwasser und Kaffee rund um die Uhr. Eigens dafür wurden Kaffeevollautomaten angeschafft, damit alle Mitarbeiter sich zu jeder Zeit ein warmes Getränk zubereiten können. „Wir wollen, dass sich das Personal im Rettungsdienst und auch in den Sozialstationen wohlfühlt“, betont der Leiter des Rettungsdienstes, Volker Drexler-Löffler. Das BRK hat Rettungswachen in Coburg , Seßlach, Schorkendorf, Bad Rodach, Ebersdorf-Sonnefeld und Rödental-Neustadt sowie Sozialstationen und das Alten- und Pflegeheim in Ebersdorf bei Coburg . Der BRK-Kreisverband Coburg bietet ferner Fortbildungsveranstaltungen wie die Einweisung in die Handhabung der neuen Datenerfassungsgeräte und Fortbildungsveranstaltungen zusammen mit den Notärzten an.

Bessere Ausstattung

Und auch die Ausstattung werde verbessert, sagt Drexler-Löffler. So seien zwei CO-Messgeräte für insgesamt 10.000 Euro angeschafft worden. Ferner gebe es für jeden Beschäftigten, auch die Ehrenamtlichen, eine Stirnlampe, die bei einem möglichen Stromausfall gute Dienste leisten könne. Dies seien alles Beiträge zu einem Gesamtpaket, um den Beruf im Rettungsdienst und in der Pflege attraktiver zu machen.

Durch die vielen gesundheitlichen Belastungen gibt es laut Drexler-Löffler immer häufiger Krankmeldungen. So komme es auch vor, dass Fahrzeuge einmal nicht besetzt werden können.

Das gleiche Problem mit dem fehlenden Personal belaste auch die Sozialdienste . Meike Scholz, Bereichsleitung Ambulante Dienste beim BRK, hat derzeit zwei Planstellen in Vollzeit unbesetzt. „Dieser Beruf scheint unattraktiv zu sein“, meinte die Leiterin. Menschen zu helfen sei der Grund dafür, dass sie sich für den Beruf als Rettungssanitäterin nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr entschieden hat, berichtete Lara Schleicher. Sie wünscht sich eine bessere Bezahlung, mehr Personal, damit der Dienstplan nicht immer umgeworfen werden muss, und mehr Wertschätzung seitens der Bürger. des