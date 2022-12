Das Neujahrskonzert im Rödentaler Rathaussaal ist schon seit Jahren eine schöne und beliebte Tradition . War es bisher hauptsächlich das aus München stammende Blechbläser-Ensemble „Harmonic Brass“, durch das das Konzert bestritten wurde, werden im Jahr 2023 mit dem „Duo modéré“ ganz neue Klänge im Rathaussaal zu hören sein. Das teilt die Stadt Rödental mit.

Aber auch Fans und Freunde von „Harmonic Brass“ brauchen jetzt nicht enttäuscht sein, heißt es weiter, die Gruppe werde im Sommer in Rödental zu hören sein. Aber zum Jahreswechsel werde den Zuhörenden im Rathaussaal erstmals durch das „Duo modéré“ mit seinem Repertoire aus Jazz, Tango, Klassik oder Balkan-Klängen Freude bereitet.

„Duo modéré“, das sind der 1986 in Belgrad geborene Diplommusiker und Diplommusiklehrer Zdravko Zivkovic mit seinem Akkordeon und der 1987 in Göppingen geborene Saxofonist Adrian Planitz, ebenfalls Diplommusiker und Diplommusiklehrer. Die beiden sind in Rödental auch keine Unbekannten, haben sie doch bei ihrem Auftritt im Rahmen der Konzerte auf Schloss Rosenau den Marmorsaal zweimal zum Beben gebracht: einmal durch ihre grandiose Musik und einmal durch den darauffolgenden Applaus. „Insofern sind die beiden Vollblutmusiker die beste Wahl, um das neue Jahr 2023 in Rödental einzuläuten“, ist man bei der Stadt Rödental überzeugt.

Das Konzert findet am Sonntag, 8. Januar 2023, um 19 Uhr statt. Karten sind in der Stadtkasse im Rathaus Rödental erhältlich (telefonisch unter 09563-9626, per E-Mail unter kasse@roedental.de oder persönlich zu den bekannten Öffnungszeiten). Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 27 Euro. red