Berührend, provokant, bissig, komisch, poetisch, exzentrisch, schrill – das Schauspiel „Das Produkt“ des zeitgenössischen Autors Mark Ravenhill ist vieles. Mit der bewegenden, einstündigen Soloperformance von Tobias Bode, bekannt aus „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“, einem satirischen Blick auf die Filmindustrie und der Frage nach der Rolle der Medien bei Terror und Katastrophen, wirkt das Stück lange nach. Wie das Landestheater Coburg mitteilt, ist es an diesem Wochenende zweimal in der Reithalle zu erleben: am heutigen Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 19. Februar, um 18 Uhr. Karten gibt es unter anderem an der Abendkasse in der Reithalle ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn. red